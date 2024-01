Gatti-Sambia, rigore assegnato e poi tolto alla Juve: la ricostruzione

Non sono mancati i colpi di scena nella prima frazione di gioco di Juve–Salernitana. Dopo il momentaneo vantaggio in apertura degli ospiti, in gol al 1' con Ikwuemesi, e il pareggio trovato da Miretti 10 minuti dopo, Ghersini ha assegnato un calcio di rigore a favore dei bianconeri. Tuttavia, la decisione è stata poi annullata con l’intervento del Var.