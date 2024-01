Allegri, il nuovo segnale Juve e la risposta su Yildiz: “Lasciamolo stare”

Max Allegri ha commentato la vittoria per 6-1 contro la Salernitana che ha sancito l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia della Juventus. Il tecnico bianconero ha dichiarato: "Ho avuto risposte da tutti, in questo momento stiamo bene anche fisicamente. Stasera abbiamo giocato meglio, attaccavamo molto e abbiamo corso in avanti. Dobbiamo migliorare nella lucidità offensiva, abbiamo sbagliato troppi passaggi decisivi soprattutto nel primo tempo".