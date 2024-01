Pagelle Juve: Chiesa scintillante, Cambiaso in costante crescita, diamante Yildiz

La Juventus raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia. Avanza decisa grazie a un netto 6-1 alla Salernitana e giovedì prossimo (ore 21) affronterà il Frosinone dei suoi gioiellini in prestito (Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge) per regalarsi la semifinale. Dopo il successo convincente contro la Roma, la squadra di Allegri va sotto dopo solo un minuto di gioco: Ikwuemesi è abile a sfruttare l'errore in costruzione di Gatti e fa 1-0. La reazione bianconera è pronta e furente, spinta da uno Stadium esaurito e dalla voce calda. Arriva una vittoria rotondissima, caratterizzata da gioco arioso e azioni spettacolari. Le firme di Miretti, Cambiaso, Rugani, Yildiz (che propizia anche l'autogol di Bronn) e Weah.