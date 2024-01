Juve, da quanto mancava un 6-1? Due precedenti storici tra gli ultimi dieci

Goleada della Juventus in Coppa Italia. I bianconeri travolgono 6-1 la Salernitana e si qualificano per i quarti di finale. Un successo 'tennistico' per la formazione di Allegri, un risultato che non si è registrato spesso nella storia della Vecchia Signora. Dal 1952 a oggi, la Juve ha vinto 11 volte con lo score di 6-1: l'utima volta risaliva al 15 gennaio 2015, sempre in Coppa Italia e con Allegri in panchina, ma contro il Verona con la doppietta di Giovinco e le reti di Pereyra, Pogba, Morata su rigore e Coman.