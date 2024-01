Allegri, Cambiaso ko, la scelta Huijsen e la nuova Juve: “Via i personalismi”

La Juventus fa visita alla Salernitana nel 19° turno di Serie A. Dopo la vittoria in Coppa Italia, i bianconeri ritrovano ancora i campani, stavolta però in campionato e a Salerno. La Vecchia Signora, seconda, vuole continuare a vincere per la corsa al vertice mentre la squadra di Pippo Inzaghi è ultima nella classifica di Serie A. Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza stampa, in programma alle ore 11.30 all'Allianz Stadium. Seguila in diretta sul nostro sito.