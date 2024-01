Djalo, schiaffo Juve all'Inter: sorpasso e prossime mosse. E Boteli si avvicina

La strada è bella tracciata: come direzione e come selciato. Ora bisogna asfaltare..., per poi farci viaggiare sopra la macchina con dentro Djalò e portarlo così a Torino. La Juventus ha infatti rotto gli indugi per provare a fare lo sgambetto all’Inter. I nerazzurri hanno un accordo con il difensore portoghese per fargli firmare un contratto a luglio appena sarà scaduto il suo attuale legame con i francesi del Lille.