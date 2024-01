"Pogba, banda di amici e parenti voleva rapirlo. Vennero armati alla Continassa"

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, nel marzo 2022, Adama C., un parente e amico d’infanzia di Paul Pogba avrebbe organizzato il rapimento del calciatore della Juventus. Adama C. aveva sempre affermato di essere stato vittima, come Pogba (che all’inizio lo aveva perfino difeso), ma alcuni nuovi messaggi lo incastrerebbero.