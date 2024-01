Yildiz, che elogi dalla Spagna. "Erede di Del Piero, ha tutto quello che serve"

Kenan Yildiz sta facendo letteralmente impazzire il mondo Juventus . La classe nel tocco, i gol da stropicciarsi gli occhi, le esultanze alla Alessandro Del Piero . Dopo la perla segnata con il Frosinone , è arrivato lo straordinario gol in Coppa Italia contro la Salernitana , molto simile a una rete storica del calcio italiano . E ora tutti si stanno accorgendo delle sue grandi qualità, anche all'estero. In Spagna, nelle scorse ore, è stato Marca ad esaltare la crescita del talento classe 2005.

"Juve, Yildiz l'erede di Del Piero"

"Yildiz, l'erede di Del Piero che emoziona la Juventus": titola così il quotidiano spagnolo, che approfondisce le qualità del turco: "Yildiz ha tutto: fisicità, nervi, qualità, gol... un talento 'rubato' al Bayern Monaco che ha un contratto pluriennale con la Juventus (2027) e un lungo, lunghissimo futuro. Inoltre è già stato sponsorizzato da uno dei migliori attaccanti della storia del calcio: Del Piero". E a proposito di Del Piero, il riferimento all'ex numero 10 bianconero, con le esultanze con la linguaccia, è evidente: "Festeggia i gol come lui, e 'Pinturicchio' lo abbraccia sotto la sua ala protettrice. Se risultasse bravo la metà di Alessandro, sarebbe tutto fatto". La classe, la maglia bianconera, l'esultanza con la linguaccia e la classe innata: paragone irriverente? Forse, ma Yildiz ha tutto per far ricredere chi sogghigna all'accostamento con Del Piero. E in Spagna, del suo talento, se ne sono già accorti.