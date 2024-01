Chiesa non convocato per Salernitana-Juve, ko al ginocchio: cosa è successo

TORINO - Dopo il netto successo agli ottavi di Coppa Italia per 6-1 la Juventus affronta nuovamente la Salernitana ma questa volta in campionato in un match importante per restare in scia all'Inter capolista. La Vecchia Signora ha ufficializzato i convocati per la sfida di domenica sera dove Massimiliano Allegri non potrà contare su Cambiaso (autore del gol dell'1-1 in Coppa Italia), Alex Sandro, Moise Kean ma soprattutto Federico Chiesa.