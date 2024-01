Allegri, Decreto Crescita Juve: tra luoghi comuni confutati e teoremi giudiziari

Next Gen, la Juve raccoglie i frutti

La Juventus raccoglie i frutti del quinquennio Next Gen grazie al combinato-disposto tra il lavoro del settore giovanile (scouting e preparazione) e la sensibilità di un allenatore che ha saputo interpretare le esigenze del momento. Restando in equilibrio tra la necessità di lanciarli in prima squadra e l’attenzione a non bruciarli sull’altare del tutto e subito da canea social-mediatica. Così, quello che “non lancia i giovani” è già a quota 18 considerando solo quelli provenienti dalla Next Gen, perché magari qualcuno considera anziani Weah, Cambiaso e lo stesso Vlahovic. Poi sì, alcuni giocatori della Next Gen (tra cui Soulé e Yildiz) sono stati ingaggiati ricorrendo anche ai benefici del Decreto Crescita, ma un conto è usare una norma per investire sul futuro, altro per riportare a casa Pogba (qui non si tace sugli errori di nessuno) con un ingaggio fuori misura, per tacer del resto. Anzi, proprio quest’ultima vicenda conferma di come le scorciatoie possano rivelarsi fallaci e portino a deragliare dalla via di crescita. Poi, accanto al tema degli innesti in prima squadra, bisognerebbe anche ragionare seriamente su quella che davvero dovrebbe essere la missione di un club di calcio, visto che ragazzi cresciuti nella Nex Gen e ora al centro del mercato sono stati usati per costruire il teorema giudiziario che ha affossato la Juventus. Invece, a vederla da fuori, sembra un efficace progetto di futuro. Ma siamo un Paese strano...