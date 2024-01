"Chiesa, Yildiz e Vlahovic insieme? Vi dico come. Questa Juve ricorda la mia"

Buongiorno Di Livio, dopo il gol di Yildiz alla Salernitana sulle tribune dello Stadium e sui social si è aperto il dibattito se fosse un gol più “alla Del Piero” o più “alla Baggio”. Lei che nella Juve ha giocato due stagioni con Baggio e sei con Del Piero, tra l’altro suo compagno anche in precedenza nel Padova, che ne pensa?

«Yildiz è un giocatore che ha grande qualità e dei colpi straordinari: guardate il gol di Frosinone o quello alla Salernitata. Io ci andrei piano con i paragoni, però ci sono i presupposti per una carriera veramente importante e di grande qualità ».



Al di là dei paragoni, che ne pensa del talento turco?

«È un giocatore forte. Si vede. Si vede dal modo in cui tocca il pallone, si vede da come dribbla... il gol di ieri sera è una perla. Ora starà alla Juve farlo crescere con i tempi giusti ».



Lei giocava nella Juve in cui Lippi varò il tridente con Ravanelli, Vialli e uno tra Baggio e Del Piero. Si può fare un tridente Chiesa - Vlahovic - Yildiz?

«Sì. Per me possono giocare tutti e tre insieme, perché comunque Yildiz non è una punta vera e propria e Chiesa lo stesso. Quindi si potrebbero amalgamare alla perfezione con Vlahovic o con Milik come punta centrale».