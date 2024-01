Allegri, indizi sul futuro Juve: tra petroldollari, cavalli e nuova Champions

TORINO - La Saudi League con i suoi petroldollari; i cavalli nella sua scuderia, tra la nebbia che si alza la mattina presto sui prati tra i cipressi di Bolgheri; i sondaggi dai club italiani e, là sullo sfondo, la Juventus. Ma neppure troppo in fondo, perché Massimiliano Allegri ha un afflato particolare nei confronti della casa bianconera e la considera qualcosa in più di un’appendice professionale, al punto da ritenere la ripartenza un impegno morale verso il club e verso ciò che rappresenta. Anche, ma non solo, per questo Max ora è concentrato al massimo sull’impegno agonistico con l’obiettivo di riportare la Juve in Champions League e, nel percorso, di restare attaccato all’Inter perché poi non si sa mai.