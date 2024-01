Scanavino, mercato Juve: “Nessuna novità”. Poi la domanda sul centrocampista…

La sessione invernale di calciomercato è iniziata da una settimana e sulle possibili operazioni della Juventus a gennaio si è espresso Maurizio Scanavino. L'amministratore delegato bianconero, in occasione dell'Assemblea di Lega svolta a Milano, ha dichiarato: "Mercato? Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato da Giuntoli e Allegri nei giorni scorsi, al momento non c'è veramente nulla di previsto né in entrata né in uscita".