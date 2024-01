Vialli, il ricordo di Pessotto: “Per la Juve sarà sempre un riferimento”

Al teatro "Carlo Felice" di Genova si tiene l'evento benefico 'My name is Luca. Ballata per Vialli' in occasione del primo anniversario dalla scomparsa di Gianluca Vialli. La Fondazione Vialli e Mauro, che tra i suoi obiettivi principali ha quelli di finanziare la ricerca di eccellenza sulla SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica - e di supportare la prevenzione e la cura sul cancro, ha pensato a una serata che raccogliesse e raccontasse l'eredità di Gianluca come sportivo, ma anche e soprattutto come uomo, a un anno dalla sua scomparsa. Un evento organizzato con la responsabilità di portare avanti lo spirito di generosità con cui lui si è sempre dedicato agli obiettivi della Fondazione.