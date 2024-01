Juve, il futuro di Kean tra rap e mercato

Tutti sono esaltati dall'esplosione di Kenan Yildiz. Moise Kean, forse, un po' meno. Perché lo spazio che si sta prendendo il talento turco viene tolto soprattutto a lui. Ok, adesso Kean è infortunato e sta cercando di sistemare un problema alla tibia che si porta dietro da inizio stagione, quando aveva preso una brutta botta. Ma la verità è che con i gol e i numeri che Yildiz sta mostrando in campo, la gerarchia degli attaccanti bianconeri è cambiata e Kean ha perso posizioni. Lui si consola con il rap e con i podcast nei quali si confronta proprio sulla sua grande passione: la musica. Ha fatto uscire un singolo con il nome di 19F e sta lavorando a un album. Ma non vuole correre il rischio di avere più minuti di streaming su Spotify che minuti in campo e così sta valutando varie opzioni.