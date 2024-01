Juve Next Gen, non solo Cherubini. E se Popovic non chiude con il Milan...

La Juventus vuole fare il pieno di giovani talenti per cambiare marcia in campionato e, al contempo, rilanciare la Next Gen . In particolare, la dirigenza bianconera ha messo gli occhi su tre giocatori che in aggiunta al rientrante Nikola Sekulov (risolto il suo prestito alla Cremonese con sei mesi d’anticipo) possono alzare il livello del reparto offensivo bianconero.

Juve Next Gen, Cherubini in arrivo

In arrivo a titolo definitivo dalla Roma, che manterrà il 50% sull’eventuale rivendita futura, c’è l’esterno Luigi Cherubini che sbarcherà all’inizio della prossima settimana alla Continassa per espletare le ultime formalità (visite mediche e firme di rito) prima di diventare a tutti gli effetti un rinforzo per mister Massimo Brambilla. Classe e senso del gol per rendere ancor più variegato l’attacco della formazione Under 23: Cherubini scalpita e non vede l’ora di legarsi alla Vecchia Signora. Pronto per lui un contratto fino al 2027.