Juve, anche le tute vintage Anni '80 per la prossima stagione

Terza maglia: il nuovo kit

Il sito specializzato nell'anticipare i kit delle stagioni successive, Footy Headlines, ha tirato fuori le immagini di una tutta nera con due inserti, giallo fluo e rosa, che accompagnerà la terza maglia. E ha subito suscitato il gradimento dei tifosi, che hanno commentato entusiasticamente sui social. Il vintage, nel calcio, ha sempre grande successo, perché attiva dei ricordi in chi quei marchi e quei simboli se li ricorda, ma affascina anche chi li ha visti nelle foto d'epoca e li vede rivivere dal vivo.

Torna la zebra rampante

Curiosità la cosiddetta "zebra rampante" che comparirà sulla terza maglia dell'anno prossimo, non mai stato un logo ufficiale del club, ma dal 1979 aveva affiancato il classico ovale bianconero, come "logo secondario", utilizzato per iniziative commerciali e merchandising. Ma rimane nel cuore di molti tifosi perché compariva nelle schermate dei servizi tv della domenica sera e su molte sciarpe e bandiere degli Anni 80. Fu dismesso progressivamente per scomparire intorno alla metà degli Anni 90.