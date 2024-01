Perin profeta su... Milik, Yildiz ringrazia McKennie: Juve, momento magico!

TORINO - Cresce l'entusiasmo in casa Juve: i bianconeri hanno chiuso il girone d'andata a due punti dalla capolista Inter e in settimana hanno conquistato il pass per le semifinali di finale di Coppa Italia, dove affronteranno la Lazio, vittoriosa per 1-0 nel derby grazie al rigore di Zaccagni, battendo con un netto 4-0 il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Quinto successo consecutivo per i ragazzi di Massimiliano Allegri, protagonisti di una prima parte di stagione super. Al giro di boa la Signora ha conquistato 46 punti, frutto di ben 14 vittorie, quattro pareggi e un solo ko, quello al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Reduce da 16 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 3 pareggi), Madama ha poi la seconda miglior difesa (alle spalle dell'Inter) con appena 12 reti incassate. Uno straordinario cammino in campionato che fa il paio con l'ottimo percorso in Coppa Italia, dove la Juve ha prima estromesso dalla competizione la Salernitana, battuta in rimonta con un netto 6-1, e poi il Frosinone.