Quagliarella, retroscena su Conte: “Così ha fatto la storia”. E su Yildiz-Allegri...

Ospite di Speciale Calciomercato, il programma condotto da Alessandro Bonan su Sky, Fabio Quagliarella ha svelato alcuni retroscena legati ad Antonio Conte e agli anni alla Juventus : "Era così meticoloso e preciso che ci faceva provare tante volte tutto. Mancava solo di provare anche l'ingresso in campo con i bambini. Pensate che se Lichtsteiner toccava la palla con l'interno noi dovevamo fare un movimento, se la portava avanti con la suola dovevamo farne un altro. Ci riprendeva per un posizionamento sbagliato anche solo di un metro. Lui è consapevole che stressa molto i giocatori, però ottiene i risultati".

Quagliarella loda Conte

L'ex attaccante, ritiratosi pochi mesi fa, incensa il tecnico salentino: "Quando arrivò alla Juventus iniziammo col 4-2-4. Facemmo tutto il ritiro estivo in quel modo, con quei movimenti. Le prime esercitazioni furono difficilissime, poi a una settimana da inizio campionato passammo a tre. E in quel modo ha fatto la storia. Per me è un fuoriclasse, ovunque va incide e lascia l'impronta, poi chi arriva dopo di lui trova i benefici lasciati. Lui sa di chiedere tantissimo, a partire dalle videoanalisi. Lui poi sposta i dettagli, ti dice che dovevi stare un metro più avanti o più indietro".