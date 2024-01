Allegri, l’urlo dei tifosi Juve: tutti al tappeto. Il segreto dello spogliatoio

TORINO - Un urlo bello potente ha preceduto di qualche minuto l’ingresso della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia col Frosinone. Si è levato al cielo quando gli oltre 37 mila tifosi bianconeri presenti all’Allianz hanno urlato il nome di Allegri per rispondere allo speaker che ricordava come, quella , sarebbe stata la 400ª panchina del tecnico. Per il livornese un traguardo che lo pone sul podio bianconero degli allenatori con oltre 400 presenze in panchina: Giovanni Trapattoni in testa a quota 596 e Marcello Lippi al secondo posto con 405. Il viareggino verrà raggiunto dal Signor Max il 12 febbraio in occasione di Juventus-Udinese, quando i decibel del popolo bianconero faranno nuovamente vibrare l’Allianz per rendere l’omaggio-bis al mister.

Tutti con Allegri

Che il calcio sia una materia strana per non dire bizzarra basterebbe ricordare cosa non si è detto e scritto sino a un mese fa, anche tra televisioni e social, contro Allegri. Gli veniva rinfacciato un gioco spesso speculativo volto più a non prenderle che a darle, in grado di partorire una serie di vittorie per 1-0 sino a farne un vero e proprio record. Lui non si è mai scomposto, ha fatto parlare e scrivere tirando dritto per la sua strada che ha portato la Juventus a giocare sempre meglio, a rischiare se possibile ancora meno e a vincere sempre di più al punto da ritrovarsi a essere l’unica antagonista dell’Inter per la corsa scudetto. Insomma ha mandato al tappeto l’esercito degli anti-Max, ora costretti a pericolose e clamorose inversioni a U per cercare di argomentare il pensiero diventato antistorico con i fatti anche perché la frase “Ho sbagliato!” non è mai di moda...