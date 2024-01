Cioffi dopo Fiorentina-Udinese: "Samardzic? Sta lavorando con intensità"

“Bravi i ragazzi, non era facile, poi contro la Fiorentina a Firenze. La Fiorentina è molto forte, competitiva ed in un momento estremamente positivo, credo che ci saremmo meritati la vittoria, ma onore al loro pareggio. Secondo tempo molto aggressivo, siamo andati in vantaggio due volte, un episodio ci ha condannati ma testa alta. Lovric importante come tutti gli altri ragazzi. Se fossimo stati meno spreconi, avrebbe trovato anche qualcun altro la gioia del gol". Lo ha dichiarato Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 in casa della Fiorentina.