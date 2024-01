Allegri, conferenza Juve-Sassuolo: diretta, orario e dove seguirla in tv

TORINO - La Juventus scenderà in campo martedì chiudendo il programma della prima giornata di ritorno della Serie A. I bianconeri ospiteranno il Sassuolo allo Stadium per rispondere all'Inter capolista, uscita con un 5-1 dalla trasferta di Monza, e tornare a -2 dalla vetta. Banco di prova importante per gli uomini di Allegri che nel match di andata contro i neroverdi di Dionisi hanno vissuto una delle serate più complesse di questa stagione. Una sconfitta per 4-2, viziata dagli errori di Szczesny e Gatti, che ha scosso l'ambiente bianconero: dopo il ko di Reggio Emilia infatti è iniziato un vero e proprio nuovo campionato per la Juventus conuna corsa inarrestabile che ha rilanciato la formazione bianconera nella lotta Scudetto contro i nerazzurri di Inzaghi.