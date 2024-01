Juventus-Sassuolo, la probabile formazione: torna Rabiot, sorpasso Rugani!

L'appuntamento dell'Allianz Stadium si avvicina e la Juve alla Continassa sta preparando la sfida contro il Sassuolo. All'andata i neroverdi si imposero con il risultato di 4 a 2, motivo per cui Allegri vuole lavorare con le dovute precauzioni in un match delicato e in cui bianconeri vogliono dare una risposta all'Inter, dopo il 5 a 1 al Monza. Il tecnico dovrà fare a meno di Gatti e McKennie, entrambi squalificati, ma potrà contare sui recuperi di Federico Chiesa e di Adrien Rabiot. Per l'azzurro è più probabile partire dalla panchina mentre Rabiot ha più chance di essere schierato dal 1'.