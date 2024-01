Rugani, Michela Persico e la giornata orrenda: "Dory ha perso un dito"

Nuova disavventura in casa Persico-Rugani . Nelle scorse ore la giornalista sportiva e compagna del calciatore della Juventus ha pubblicato uno scatto in cui si vede il cagnolino di casa con un collare elisabettiano, a commento del quale ha scritto: " Una giornata iniziata malissimo ma terminata per il meglio (poteva finire davvero peggio) ".

Lady Rugani, la rivelazione sui social

Lady Rugani è sempre molto attiva sui social, aggiornando i fan circa la sua quotidianità. Anche in questa occasione Michela Persico ha svelato la disavventura vissuta dalla famiglia e come si è poi risolto il tutto: "Tommy e Dory insieme prima di andare in asilo", quindi ha aggiunto: "dopo una serata dal veterinario dove Dory ha perso un dito e il polpastrello in un brutto incidente". Ed ancora: "La nostra Chiesa del cuore che l’ha protetta dopo 8 anni che ci vede". E concludendo: "La nostra felicità, con Tommy che esce dall’asilo e come tutti i pomeriggi, tutti sul divano a riposare con cartone e le nostre torte, per concludere al meglio questa orrenda giornata".