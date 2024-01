Juve, Super Vlahovic ti ha dato 9 punti in 3 partite

Vlahovic è tornato Vlahovic . Grazie a lui, la Juve è ripiombata a 2 punti dall'Inter e, se domenica batterà il Lecce, balzerà in testa alla classifica, approfittando dello stop dei nerazzurri, fermi un giro per la Supercoppa. Nelle ultime quattro partite di campionato, il bomber serbo ha segnato 4 gol, tutti decisivi (Salerno, Frosinone, Sassuolo) per un totale di 9 punti. La doppietta ai neroverdi è stata di classe: primo gol di sinistro su azione, raddoppio su punizione di geometrica raffinatezza. È la conferma che Dusan è tornato il cannoniere dei tempi d'oro, rendendo la Juve consapevole che, se continua a giocare e a segnare così, con l'Inter il testa a testa tricolore durerà fino alla fine, anche perché Chiesa continua a progredire e non casualmente il tris finale l'ha sigillato lui. Dal Sassuolo che vinse 4-2 il 23 settembre al Sassuolo sconfitto per 3-0 il 16 gennaio, in 115 giorni è cambiato tutto.

Fra campionato e Coppa Italia, Allegri ha infilato il diciassettesimo risultato utile consecutivo, consolidando lo Stadium come fortino inespugnabile, dove la Juve ha sempre vinto, tranne i due pareggi con Bologna e Inter. Ma, in casa o fuori, la squadra è in stato di grazia e l'ovazione con la quale i tifosi hanno salutato l'uscita dal campo di Vlahovic si accompagna agli applausi scroscianti alla squadra capace di vincere la quindicesima partita in campionato, la sesta di fila considerando le due competizioni in cui è in lizza. Il Sassuolo è Berardi: quando Dionisi ha ammainato la sua Bandiera, per gli emiliani è stato buio fitto. Ora i neroverdi hanno soltanto due punti di vantaggio sulla zona B. Urgono rinforzi, prima che sia troppo tardi.