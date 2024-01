Lecce-Juve, designato l'arbitro dell'incontro: i precedenti

Seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Un weekend un po' particolare visto che non saranno presenti le partire delle quattro squadre impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina). La 21esima giornata partirà con Roma-Verona di sabato alle 18, gara che seguirà anche l'esordio di De Rossi sulla panchina giallorossa, e si chiuderà con la sfida tra Lecce e Juventus di domenica alle 20:45. A proposito dell'ultimo match in questione la Lega Serie A ha diramato le designazioni degli arbitri e per il match del Via del Mare dirigerà Daniele Doveri.