Duello scudetto: perché la Juve tifa Inter in Supercoppa

Incasellato il diciassettesimo risultato utile consecutivo fra campionato e Coppa Italia, corroborata da un'imbattibilità che dura da 4 mesi, di nuovo a -2 dal primo posto, la Juve si mette comoda davanti alla tv per seguire la Supercoppa d'Arabia. Così, Allegri scopre che il minitorneo di Riyad, giocato a oltre 5 mila chilometri dall'Italia non per soldi ma per denaro, può rivelarsi un prezioso alleato nel duello scudetto con l'Inter.