Mercato Juve: Ranocchia porta Djalò, Bernardeschi aspetta. Kean, voci di Milan

Filippo Ranocchia è andato al Palermo. Un'operazione a titolo definitivo che porterà nelle casse della Juventus circa 4 milioni di euro. Soldi molto importanti per l'equilibrio dell'indice di liquidità e che consentono alla società bianconera di chiudere l'operazione Djalò. Il difensore portoghese che la Juventus ha, di fatto, già acquistato dal Lille, ma che aspettava il via libera ufficiale proprio dal passaggio di Ranocchia al Palermo.



A questo punto la Juventus può prendere un centrocampista? Dipende con che formula: se lo dovesse acquistare a titolo definitivo, servirebbe un'altra cessione per incassare e creare lo spazio nell'indice di liquidità: se lo prendesse solo in prestito, come non a caso sta cercando di fare Giuntoli, non sarebbe importante effettuare in contemporanea una cessione. Nel caso, comunque, il giocatore da vendere potrebbe essere Moise Kean, che sta interessando qualche club francese, ma nelle ultime ore è stato avvisato sui radar del Milan, in cerca di un attaccante dopo la delusione Jovic. Kean ci andrebbe di corsa dal suo amico Leao, la Juve lo cederebbe a una rivale per la Champions? La notizia per ora non trova riscontri molto concreti, ma la voce sta circolando con grande insistenza.



E Bernardeschi? Aspetta. Si allena a Torino, tra palestra e corsa, per non perdere la forma e farsi trovare pronto se a fine mese la Juventus dovesse bussare da lui, rimanendo in contatto con Massimiliano Allegri (che peraltro è un suo vicino di casa). Max avrebbe dato un suo assenso di massima all'operazione prestito per sei mesi, ma al momento su tavolo di Giuntoli sembra esserci altro.