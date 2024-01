Juve, chi è il calciatore più disorganizzato? Nessun dubbio, anche se...

Regna l'allegria in casa Juventus . E non potrebbe essere altrimenti, dopo la netta vittoria sul Sassuolo con la straordinaria doppietta di Dusan Vlahovic e il ritorno al gol di Federico Chiesa . Un clima sereno testimoniato anche dall'ultimo video socia pubblicato dal club bianconero sui propri canali ufficiali. Domanda semplice che richiede una risposta secca: chi è il più disorganizzato?

Juve, siparietto social: duello McKennie-Kean

Bremer non esita a dire Gatti, col compagno di reparto che ascolta e resta stupefatto e ricambia: "Io? Sei tu!". Szczesny e Milik non hanno dubbi e votano per McKennie, della stessa opinione anche Miretti. Arriva il turno di Locatelli che vota per Chiesa, mentre Cambiaso e Nicolussi Caviglia sono sicuri: "È Kean!". Stesso avviso per Danilo, che afferma: "Moise Kean, sicuro". Se c'è chi non si vuole esprimere come Iling-Junior, c'è chi invece è indeciso e ne vota due: Yildiz segnala sia Kean che McKennie. Poi tocca a Perin, che vota McKennie e Rugani, mentre Alex Sandro opta per Kean.

Se Nonge vota per Gatti, Chiesa che era al suo fianco lo indica ridendo: "Sei tu!". Vlahovic vota per i due più gettonati, McKennie e Kean, mentre Weah opta per l'attaccante. Il centravanti serbo poi abbraccia Weah e rimarca: "Ma il principe qui è il migliore!". Arriva il turno di McKennie, che vota Kean. Ma quando gli viene detto che in tanti hanno votato per lui resta di stucco ed esclama: "Io? Impossibile". Alla fine, però, a vincere è Kean, con 8 voti ricevuti contro 6 di McKennie. La Juventus lo tagga al video. La risposta dell'attaccante? "Wow", con tanto di emoji che piange.