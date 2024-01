Giuntoli d’eleganza: “Kean può partire, guardie e ladri per sdrammatizzare…”

Cristiano Giuntoli , premiato come miglior ds del 2023 ai Globe Soccer Awards di Dubai, è intervenuto in diretta su Sky Sport. Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sulla precedente stagione al Napoli, sul presente e sulle strategie di mercato e gli obiettivi dei bianconeri: “I ringraziamenti vanno sempre divisi con le persone che vivono con te, quindi vanno anche a De Laurentiis, Spalletti e ai miei vecchi calciatori. Ora alla Juve sono stato accolto benisssimo. Non conta l’io ma conta il noi, stiamo facendo un grandissimo lavoro. Così come il mister che sta puntando molto sui giovani".

Giuntoli sulle parole di Allegri, Kean e il mercato

Sulla stoccata ironica di Allegri all'Inter dopo Juve-Sassuolo: "Guardia e ladri? Il mister ha fatto una battuta incredibile da buon toscano, voleva secondo me sdrammatizzare dopo le tante polemiche che c’erano state. Possibile sorpasso in questa giornata (nerazzurri impegnati in Supercoppa ndr)? A Lecce sarà una partita difficile, vogliamo prima di tutto confermare il distacco dal quinto posto”. Poi sui traguardi stagionali: "L’ambizione ci vuole sempre, anche negli anni di transizione. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League resta il nostro obiettivo principale perché è la dimensione che ci compete e ci permetterebbe di valorizzare i giovani. E stiamo mettendo a posto anche i conti. Kean? Ha delle richieste, le stiamo valutando con l’agente per il suo bene e per il nostro. Se dovesse partire il mercato sarebbe chiuso. Centrocampista? Siamo contenti di quello che stiamo facendo, dobbiamo solo continuare così" - ha concluso così il direttore sportivo, che poi ha vinto anche il premio come miglior ds del 2023...