Il futuro di Iling e quell'opportunità da cogliere in Liga: l'intreccio Juve

Iling. l'interesse di tottenham, Monza e Sassuolo

Dalla Premier League era pronto a farsi avanti il Tottenham per portarlo a Londra. Un interesse reale senza essere però sfociato in offerte ufficiali. Sarebbero comunque serviti almeno 15-20 milioni, affinché dalle parti della Continassa potessero entrare nell’ordine di idee di cedere il laterale sinistro. Pure in Italia gli estimatori non mancano. In Serie A diversi club l’avevano chiesto in prestito, in particolare Monza e Sassuolo volevano dar spazio sulla fascia all’inglese. Niente da fare. La Juve ha murato subito tutti i tentativi per il classe 2003, con la promessa di allungargli il contratto in scadenza nel 2025. Detto, (quasi) fatto.