Juve-Roma, lancio del seggiolino e bicchiere: applicato il "Gradimento"

Il club ha dato il suo contributo per individuare il responsabile. Allo stesso modo sono stati identificati anche i supporter bianconeri che hanno lanciato un bicchiere di plastica semi-pieno e una lattina. La società ha applicato il "Gradimento" nei loro confronti, vietando l'accesso alle prossime manifestazioni sportive organizzate dalla stessa, estendendolo anche ai tifosi ospiti.

Il comunicato della Juve

Questa la nota ufficiale della società: "In occasione della partita Juventus-Roma, svoltasi lo scorso 30 dicembre all’Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi, ha causato le seguenti decisioni del Giudice Sportivo (Comunicato Figc 131). La Roma è stata sanzionata per “avere, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. La Juventus è stata sanzionata invece per “avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Anche in questa circostanza, il Club ha collaborato nell’individuazione dei responsabili di tali comportamenti e ha applicato nei loro confronti il “Gradimento” ai sensi del “Codice di Condotta” che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate: è la prima volta che la società applica le disposizioni del Codice di Condotta anche ai tifosi della squadra ospite".