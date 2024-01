"Cambiaso ricorda Maldini": il jolly di Allegri sempre più protagonista Juve

Tra lo splendore delle fiammate prepotenti di Vlahovic e quello delle scintille magiche di Yildiz rischia di finire in ombra, come del resto i suoi compagni. Invece se la Juventus brilla sempre di più è perché tutti emettono la propria parte di luce e Andrea Cambiaso in modo particolare. Dall’11 novembre, giorno della vittoria per 2-1 sul Cagliari, il ventitreenne terzino (?) ex Bologna è diventato un titolare fisso della formazione di Allegri, che da allora lo ha schierato dall’inizio in nove delle 10 partite in cui lo ha avuto a disposizione (ha saltato Juve-Roma per squalifica e Salernitana-Juve per un attacco febbrile). Non che prima non giocasse, ma delle precedenti undici partite ne aveva cominciate in campo appena quattro, pur subentrando in altre sei (è rimasto in panchina solo nella sconfitta in casa del Sassuolo).