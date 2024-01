Bonucci torna a parlare di Juve, Inter e di...Yildiz: il clamoroso giudizio

Leonardo Bonucci torna a parlare della Juventus. L'ex difensore e capitano bianconero, attualmente al Fenerbahce dopo sei mesi passati in Germania all'Union Berlino, ha rilasciato una lunga intervista all'agenzia Anadolu toccando diversi temi: "Lavoriamo insieme ai nostri tifosi per vincere il campionato. La cosa più importante è che dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere l'obiettivo. Il Fenerbahce è stata la scelta migliore per me. La Super League è un campionato bello e di alta qualità. Nel summit ho sentito quanto tutti mi volevano e questo è stato molto importante per me. Successivamente ho incontrato Dzeko che mi ha dato informazioni dettagliate sul club".