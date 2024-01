Juventus, Aldo Serena celebra l'Avvocato, con un ricordo toccante (e per pochi...)

TORINO - Aldo Serena è sempre molto attivo sui social network, con il garbo e i modi che sono da sempre una sua precisa cifra umana. E anche oggi, per ricordare il 24 dicembre, data della scomparsa di Gianni Agnelli , non sbaglia il post. Una semplice foto che ritrae un elegantissimo orologio da scrivania in argento e con la cornice in radica. Si tratta di un prezioso Patek Philippe e gli unici indizi sono una data, 25 dicembre 1985 , e una firma. Anche il commento di Aldo è criptico: «Tweet muto, solo per chi sa». Di cosa si tratta?

L'ora di Tokyo

L'orologio è un dono dell'Avvocato, la firma è infatti la sua, e la data è quella del Natale del 1985, quando i giocatori della squadra ebbero in regalo l'orologio. Erano passate tre settimane dalla vittoria in Coppa Intercontinentale a Tokyo (di cui Serena era stato un protagonista) e si stava svolgendo un campionato entusiasmante, che la Juventus avrebbe vinto in volata sulla Roma. Insomma, quell'orologio e quella data hanno un significato particolare e profondo per chi ha giocato in quella squadra e per Serena in particolare, che spiega: «Lui riteneva poco elegante fare un regalo per una vittoria. Dopo la conquista della Coppa Intercontinentale era così contento che ha fatto un’eccezione, sotto forma però di regalo natalizio».

«Dalla cintola in su»

Il rapporto di Serena con Gianni Agnelli era particolare. L'Avvocato non aveva, come al solito, risparmiato una delle sue caustiche battute («Un fenomeno, dalla cintola in su», disse per esaltare il colpo di testa di Aldone e una poca raffinatezza dei piedi), ma poi con grande onestà intellettuale, lo aveva ammirato ed elogiato proprio per la sua completezza. Da parte sua, Serena aveva sempre ammirato l'Avvocato, anche nello stile elegante, fino a "copiargli" il profumo (il famoso Penhaligon's di Londra), dopo aver vinto la timidezza per chiedergli la marca. un tweet muto, dunque, ma che racconta molte cose.