Sorpresa Juve, Djaló può giocare quasi subito!

Djalò si è infortunato al legamento del ginocchio nel marzo dello scorso anno e da allora, dopo l'operazione e la lunga riabilitazione, non è più tornato in campo. Un periodo piuttosto lungo anche per un infortunio grave come quello che gli era capitato. La Juventus, tuttavia, non aveva avuto dubbi nel chiudere l'operazione con il Lille, anche perché c'erano state altre visite per rassicurare sull'effettiva guarigione. Sui tempi per rivederlo in campo, invece, non vi erano certezze.

Djalò gia pronto a febbraio? Allegri e lo staff monitorano

In modo prudente si ipotizzava la fine della stagione, in tempo per completare il suo ambientamento in vista della prossima annata. Ma a questo punto non è da escludere che Djalò sia pronto già nel corso del mese di febbraio, dopo un periodo per calarsi tatticamente nella nuova realtà e completare il lavoro della cosiddetta "riatletizzazione", quella che segue alla guarigione clinica e che serve a portare il tono muscolare e la forma del giocatore al ritmo partita, cioè un gradino sopra il "tutto ok" dei medici. Quindi Allegri si troverà un centrale difensivo in più. Il reparto è già abbondante, ma è anche vero che in una situazione di particolare emergenza può sempre giocarsi carta di Danilo a centrocampo...

Djaló: “Juve, il ginocchio sta bene"