Barido, alla Juve con la famiglia: l'offerta di lavoro anche per i genitori

A Brandsen 805, República de la Boca, Buenos Aires, Argentina, stanno letteralmente sbattendo la testa contro il muro. In via Druento 175, Torino, agli Juventus Headquarters si stanno letteralmente sfregando le mani con un sorriso beffardo. Sì, perché, come anticipato giovedì dalle colonne del nostro giornale, la Vecchia Signora ha bruciato tutti e ha ingaggiato Francisco Martín Barido , 16 anni compiuti appena 25 giorni fa, enganche, fantasista tutto mancino nato ad Adrogué, capoluogo del Partido di Almirante Brown, provincia di Buenos Aires. Barido, che è in possesso di passaporto comunitario, è il numero 10 della Séptima del Boca Juniors ed è pure il numero 10 della Selección Sub 15 allenata dal Payaso Pablito Aimar .

Barido presto a Torino

Andrà alla Juve, sì, e il Boca non può farci proprio nulla: non è ancora maggiorenne e quindi il Xeneize non può fargli firmare un contratto. Barido nei prossimi giorni atterrerà a Torino, il luogo dove i suoi genitori, insegnanti di educazione fisica, inizieranno una nuova vita dopo aver accettato una proposta di lavoro giunta dal capoluogo piemontese. Nel 2020, a 12 anni, Barido è diventato virale per un video in cui giocava a Baby Fútbol con il club Cultural Marmol: mostrava un mancino delizioso e una capacità di saltare l’uomo fuori dal comune. Quelle immagini arrivarono pure in Catalunya, al Barcellona, ??che era interessato a ingaggiarlo per il modo in cui giocava e per come si sbarazzava a colpi di gambetas, di dribbling, degli avversari. Non ha cambiato modo di giocare passando dal campo a 7 a quello a 11, mantenendo tutte le enormi aspettative che lo hanno accompagnato fin dalla fanciullezza.