Yildiz fuori, Milik e Alex Sandro titolari con l'Empoli: Allegri spiega perché

TORINO - "Milik accanto a Vlahovic al posto di Yildiz è anche una scelta in prospettiva in vista dell'Inter? No, è una scelta per la partita. Yildiz ha fatto bene in queste cinque partite, Milik sta bene, visto come potrà essere la partita, credo che Milik in questa partita serva molto di più. Poi Yildiz è un buon cambio, quindi vediamo se l'abbiamo indovinata". Sono state le parole, dette ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara con l'Empoli, del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Dichiarazioni che assumono tutt'altro valore al netto dell'espulsione rimediata dal polacco ex Napoli dopo soli 18' di gioco.