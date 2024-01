TORINO - L'espulsione diretta ad inizio partita di Arek Milik ha complicato la serata della Juventus frenata in casa 1-1 contro l'Empoli. L'attaccante polacco, conscio che il suo gesto ha danneggiato i compagni, si è voluto scusare via Instagram pubblicando una sua foto in bianconero scrivendo: "Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà i miei compagni, non era mia intenzione…chiedo scusa. Forza Juve". Milik salterà il big match di San Siro del 4 febbraio contro l'Inter.