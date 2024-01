Juve, messaggi equivocabili e l'Inter in testa: cosa lascia tranquillo Allegri

Finalmente una decisione giusta sugli interventi in scivolata sulla caviglia! Dopo qualche brutto errore (Berardi su Bremer e Malinovskyi su Yildiz), la Juventus vede applicare in modo corretto il regolamento: il Var Doveri, infatti, ieri ha richiamato l’arbitro Livio Marinelli e lo ha spinto a espellere Arkadiusz Milik per l’entrata su Alberto Cerri. Erano passati appena sedici minuti e Juventus-Empoli ha cambiato la sua storia. Molto più di quanto l’avrebbe dovuta cambiare, perché, è vero che la fatica psicofisica è un fattore che ha inciso nell’affannato finale difensivo, nel quale i bianconeri prendono il gol, ma lo stop della Juventus ha motivazioni meno semplicistiche, anche se non meno semplici: pensavano un po’ troppo all’Inter.