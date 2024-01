Weah finalmente alla Juve! E Allegri lo accoglie con un autografo…

Giornata speciale alla Continassa per la Juventus e non solo. Questa mattuna è passato in visita al Centro Sportivo bianconero George Weah, papà di Timothy, e ha passato qualche ora ospite del club. Già sabato è stato all'Allianz Stadium per assistere da vicino alla gara contro l'Empoli poi pareggiata e in questi giorni di alloggio a Torino ha deciso di osservare più da vicino il JTC. Un'accoglienza speciale per l'ex attaccante del Milan, ma da sempre tifoso bianconero come lui ha più volte dichiarato anche in recenti interviste.