Grassani: "Vi spiego perché Giuntoli sul caso plusvalenze Osimhen non c'entra nulla"

Caso Osimhen e le parole di Grassani

Queste le parole sul trasferimento di Osimhen e sul caso plusvalenze in casa Napoli: "Sotto il profilo penale c'è un avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma che ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rinvio a giudzio. E' l'inzio di un iter che è imprevedibile quanto alla sua conclusione, con tutte le garanzie della difesa e della ragioni del presidente del Napoli, facendo però presente che parallelamente al procedimento penale si sia celebrato sul doppio grado e anche in giudizio di revocaizone un omologo procedimento in ambito di giustizia sportiva che ha visto prosciolti tutti i soggetti deferiti dalla procura federale e quindi il club e il presidente del cda. Non sarà facile previsioni su tempi e contenuto, ma non sarà facile ribaltare quel verdetto anche se le due giustizie sono autonome. Due gradi davanti alla giustizia sportiva più un ricorso per revocazione conclsui tutti con il proscioglimento pieno del Napoli e del suo presidente peseranno anche nel giudizio penale".