Alcaraz al J Medical, i tifosi Juve: "Con l'Inter vogliamo un gol"

TORINO - È ufficialmente iniziato il Carlos Alcaraz day. Sbarcato giovedì in serata a Torino, l'argentino stamane si è presentato di buon mattino al J Medical per svolgere la seconda parte delle visite mediche. L'ex Southampton, arrivato alla Juve con la formula del prestito con diritto di riscatto (diventerà obbligo al raggiungimento di determinati risultati), ha infatti già svolto la prima parte dei consueti controlli a Londra, prima di volare in Italia.