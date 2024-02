Alcaraz, tra retroscena Inter e ruolo: "Juve, ha una cosa in comune con Davids"

L’acquisto che non ti aspetti. Per un giovane in rampa di lancio bramoso di successi, di arrivare il più lontano possibile. E pronto a dare tutto per la sua nuova maglia. Carlos Alcaraz non vede l’ora di dimostrare le sue qualità con la maglia della Juventus. Ad assicurarlo è Sebastian Lopez, l’agente del centrocampista, che in esclusiva a Tuttosport racconta i retroscena dell’affare più importante dei bianconeri della finestra del mercato invernale: «Tutto è nato negli ultimi tre giorni del calciomercato, quando la Juve ha visto una possibilità in Charly, che intanto però orbitava nei radar di altri club della Premier League».