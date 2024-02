Alcaraz, l'ingresso nello spogliatoio Juve: "Sono nervoso". La risposta di Danilo

TORINO - Attraverso il proprio canale YouTube, la Juventus ha mostrato il dietro le quinte delle prime in bianconero vissute dal nuovo acquisto Carlos Alcaraz. Dal suo arrivo all'aeroporto di Torino fino all'ingresso nello spogliatoio dove ha avuto il piacere di essere accolto dai senatori della Vecchia Signora. Ma prima di accedere al luogo sacro per ogni calciatore, l'argentino classe 2002 è atterrato in città e nel viaggio dall'aeroporto alla sede bianconera, dove ad accoglierlo c'erano Manna e Giuntoli, ha raccontato della sua passione per la Juve attraverso i grandi ex argentini passati in bianconero: Paredes, Dybala, Di Maria e Tevez.