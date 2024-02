Inter-Juve, Alcaraz e Djalò subito convocati! La lista di Allegri

MILANO - Con poco meno di 24 ore di anticipo rispetto al fischio d'inizio del Derby d'Italia, la Juventus è arrivata a Milano. Insieme al tecnico bianconero Massimiliano Allegri hanno viaggiato 23 calciatori, praticamente tutta la rosa a eccezione degli infortunati De Sciglio e Kean e degli squalificati per le note vicende extra-campo Fagioli e Pogba. Presenti Chiesa e Rabiot, assenti nelle ultime uscite, rispettivamente, per problemi al ginocchio e al polpaccio, così come i due nuovi acquisti, Tiago Djalò e Carlos Alcaraz.