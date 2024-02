"Quelle 44 maglie della Juve a Italia '90. Vlahovic? Come Paolo Rossi"

“El Señor Mundial” da circa tre lustri s’è trasferito a vivere nella capitale del Qatar. Ha lasciato la maestosa villa di Santa Anita (Stato messicano di Jalisco) appartenente al suo ricco suocero proprietario terriero, per andare con la moglie María del Carmen Méndez in quell’area del mondo dove la bussola del calcio punta irresistibilmente, attirata dalla forza del “campo magnetico” mediorientale. Era stato chiamato verso la fine della prima decade del Terzo Millennio per diventare uno dei “testimonial” della candidatura qatariota per la Coppa del Mondo 2022.