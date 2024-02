Alcaraz sorprende la Juve. Yildiz, perché Inter-Juve può diventare storia

Torna Rabiot, l'arma in più

Il tecnico bianconero non ha invece niente da scoprire delle qualità di Adrien Rabiot - anzi, proprio lui lo ha aiutato a metterle pienamente in mostra - ed è per questo che, anche se rientrato in gruppo solo giovedì dopo due settimane di allenamenti personalizzati e due partite saltate per un affaticamento a un polpaccio, stasera Cavallo Pazzo sarà in mezzo al campo al fischio d’inizio. «Ha un motore diverso» , ha spesso detto Allegri di lui. Proprio quel motore lo rende fondamentale: la media punti scende da 2,5 con lui a 2 senza di lui e senza di lui sono arrivati gli ultimi due pareggi, con Genoa ed Empoli, mentre con lui dopo l’1-1 all’andata con l’Inter la Juve ha sempre vinto. Proprio quel motore gli permette di essere in campo in una sfida così difficile nonostante l’acciacco che l’ha fermato. Acciacco fastidiosa eredità della lesione rimediata a giugno con la Nazionale francese, gestito con la massima attenzione dallo staff medico bianconero e dai preparatori atletici. Due “squadre” la cui virtuosa collaborazione è il principale fattore - c’entrano anche rigiovanimento della rosa e assenza di impegni infrasettimanali - della riduzione a meno della metà degli infortuni muscolari rispetto alla passata stagione: finora sono stati 10, l’anno scorso a fine girone d’andata già 28.

Inter-Juventus, le probabili formazioni