Giuntoli su Alcaraz e Djalò: "Mercato Juve di giovani, opportunità e valore"

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio della sfida scudetto tra Inter e Juventus di scena a San Siro. Il ds bianconero ha dichiarato: "Questo Inter-Juve è un premio, il lavoro svolto dal mister coi ragazzi è straordinario, stasera si meritano di giocarla. Può essere una opportunità per non perdere punti dalla quinta. Sarò monotono, finché non abbiamo raggiunto il quarto posto saremo su questa linea". Giuntoli ha poi aggiunto: "Stasera è importante fare bene e vincere per la partita in sé, noi abbiamo ben chiari i nostri obiettivi. Non mi aspettavo di fare così bene subito, il mister e i ragazzi stanno facendo cose straordinarie. L'obiettivo è tornare in equilibrio finanziario e tecnico, ci vorrà un po’".