Locatelli, mea culpa Juve: "Errore sul gol e Inter più intelligente di noi"

Il centrocampista bianconero analizza la gara e ammette: "Quando perdi sei sempre deluso. Nel primo tempo per me ci siamo abbassati un po' troppo, ma andremo a rivederlo. Comunque abbiamo ampi margini di crescita, dobbiamo continuare con lo spirito che ci ha consentito di stare uniti e arrivare fino a qui. Sapete quanto si è delusi e amareggiati dopo sconfitte del genere. Loro sono stati più intelligenti nelle scelte in alcune situazioni e in questo dobbiamo migliorare. C'è uno step da fare, io sono convinto però della mia squadra. Il campionato è ancora lungo e ci crediamo fino alla fine. Loro nel primo tempo si sono mossi bene, facevamo un po' fatica a prenderli e anche il gol nasce da una situazione così. Quando siamo aggressivi, come nel secondo tempo, riusciamo ad essere anche più decisivi in avanti. Loro avevano meno possesso palla e questo aiuta".

